Discussione: [C] Array di struct

codice: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "cerca.h" #include "marcatore.h" #include "menu.h" //#include "lettura.h" #define N 100 calciatore inserisci_marcatore(FILE *fp); void cerca(FILE *fp, calciatore marcatore[N]); int menu(void); //void lettura(FILE *fp); calciatore marcatore[N]; int main() { FILE *fp; int scelta; if ((fp = fopen("calcio.txt", "ab+")) == NULL) { printf("Il File non può essere aperto"); } else { while ((scelta = menu()) != 4) { switch (scelta) { case 1: marcatore[N] = inserisci_marcatore(fp); break; case 2: cerca(fp,marcatore); break; case 3: break; default: break; } } } return 0; }

codice: #define N 100 typedef struct { char nome[20], cognome[20], squadra[20]; int goal; }calciatore; calciatore inserisci_marcatore(FILE *fp) { int i, n; calciatore marcatore[N]; if ((fp = fopen("calcio.txt", "rb+")) == NULL) { printf("Il file non esiste"); } else { fprintf(fp, "%-19s%-23s%-23s%4s", "Nome", "Cognome", "Squadra", "Goal

"); printf("Inserire numero marcatori:"); scanf("%d", &n); for (i = 0; i < n; i++) { printf("Inserire nome del marcatore:

"); scanf("%s", marcatore[i].nome); printf("Inserire cognome del marcatore:

"); scanf("%s", marcatore[i].cognome); printf("Inserire squadra di appartenenza:

"); scanf("%s", marcatore[i].squadra); printf("Inserire numero di goal segnati:

"); scanf("%d", &marcatore[i].goal); } for (i = 0; i < n; i++) { printf("Prova stampa: marcatore[%d] Nome:%s Cognome:%s Squadra:%s Goal:%d

", i, marcatore[i].nome, marcatore[i].cognome, marcatore[i].squadra, marcatore[i].goal); /*fprintf(fp, "%-19s%-23s%-23s%4d

", marcatore[i].nome, marcatore[i].cognome, marcatore[i].squadra, marcatore[i].goal);*/ fwrite(&marcatore, sizeof(calciatore), 1, fp); fseek(fp, sizeof(calciatore), SEEK_CUR); } } fclose(fp); return(marcatore[N]); }