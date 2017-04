Discussione: Web Service per trasmettere file xml

Originariamente inviata da Santino83_02 Originariamente inviata da

lascia perdere SOAP con PHP (ihmo), a meno che non ti sia imposto. Il resto, dipende da che devi fare



- vuoi usare Soap, Xml, o Rest/Json?

- che tipo di autenticazione vuoi utilizzare, HTTP basi authentication, Token/Api-Key, Custom header con token, altro ?



per quanto riguarda la parte XML/Soap, devi prima progettare gli .xsd dei tuoi webservices, da li generi le classi php corrispondenti. il wsdl, per quanto riguarda soap, lo devi fare te o almeno usare programmi per generarlo. Mi pare che SoapServer di PHP lo generi in automatico dalle classi che gli dai, ma non ne sono sicuro sinceramente dovresti leggere la documentazione



cmq, se riesci a spingere per farli REST i webservices, non fai soldo di danno