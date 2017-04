codice:

'FUNZIONE PER CONTROLLARE SE ESISTE GIA' UN TORNEO IN QUELLA DATA if (request.form("DataStopTorneo") <> "" and request.form("DataStartTorneo") <> "") then DataItaliaStart = request.form("DataStartTorneo") DataItaliaStop = request.form("DataStopTorneo") 'SELEZIONO I TORNEI ESISTENTI Set RSControlloTorneo = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RSControlloTorneo.ActiveConnection = strConn RSControlloTorneo.Source = "SELECT * FROM "&TabAttuale&"" RSControlloTorneo.CursorType = 0 RSControlloTorneo.CursorLocation = 3 RSControlloTorneo.LockType = 3 RSControlloTorneo.Open() 'CONTROLLO CHE ESISTA ALMENO UN TORNEO if not RSControlloTorneo.eof then RSControlloTorneo.movefirst while not RSControlloTorneo.eof DataControlloStart = RSControlloTorneo.fields.item("DataStartTorneo").value DataControlloStop = RSControlloTorneo.fields.item("DataStopTorneo").value if datediff("d",DataItaliaStart,DataControlloStop) >= 0 then%> <script type="text/javascript"> <!-- function doRedirect() { location.href = "crea_torneo.asp"; } window.alert("ATTENZIONE! LA DATA IMMESSA NON E' DISPONIBILE"); window.setTimeout("doRedirect()", 10); //--> </script> <% 'response.end end if RSControlloTorneo.movenext wend end if end if %> :messner: