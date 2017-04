Discussione: [JAVA] Fermare/Far aspettare il programma in un punto specifico

la soluzione più usata è tramite lo sleep, ma con questo non ottengo ciò che voglio, perchè mi rallenta di x millisecondi TUTTO il programma, senza comunque farmi vedere la seconda carta sbagliata girata.

[JAVA] Fermare/Far aspettare il programma in un punto specifico

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.