Downstream

Upstream



Current Rate

108000 kbps

21600 kbps



Maximum Rate

118709 kbps

39408 kbps



Signal-to-Noise Ratio

10.1 dB

14.5 dB



Attenuation

10.2 dB

0.0 dB



Power

12.1 dBm

-18.9 dBm



CRC Errors in last 15 minute(s)

0

0



K (number of bytes in DMT frame)

0

0



R (number of bytes in RS code word)

8

8



S (RS code word size in DMT frame)

0.0000

0.0000



D (interleaver depth)

16

8



Delay

0 ms

0 ms