Discussione: Eliminare duplicati dallo split

<% loca = request.querystring("loc") sql = "SELECT DISTINCT localita FROM offerte WHERE tipo = '" & request.querystring("mod") & "' GROUP BY localita" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sql, Conn, 3 if rs.eof then else %> <td > <select size="1" name="loc" onchange='this.form.submit()'> <% rs.MoveFirst Do While Not rs.EOF controllo = rs.fields("localita") arryControllo = Split(Controllo, ", ") For i=0 to UBound(arryControllo) stringa = Trim(arryControllo(i)) %> <option value="<%=stringa%>"<%if loca = "" & stringa & "" then%>selected="selected"<%end if%> ><%=stringa%></option> <% Next rs.MoveNext Loop rs.Close set rs = Nothing end if %>