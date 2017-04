Qualcuno che ne conosce un po più di me riguardo il codice CSS potrebbe darmi una mano?

Tralasciando questa cosa il punto dove riscontro sempre problemi è nella pagina di contact form. Ad esempio adesso il tasto "invia" dal pc funziona tranquillamente mentre dal cellulare(qualsiasi) è presente ma se ci si clicca non fà nulla.

premetto che la parte grafica la faccio con Muse per creare la compatibilità con tutti i dispositivi, quindi breakpoint ecc ecc..

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.