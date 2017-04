//....leggi e VERIFICHI i vari $_POST che vengono dal form$nome = ($_POST['name']);$emailcontatto = ($_POST['email']);$testo = ($_POST['message']);require "class.phpmailer.php";require "PHPMailerAutoload.php";$email = new PHPmailer();//e la instanzio, esmpio$email->SetLanguage('en','language/');//per inviare da locale o SMTP*** INIZIO*************************************************************$email->IsSMTP(); $email->Host = "smtp.gmail.com"; $email->SMTPAuth = true; $email->Username = "franciccio@gmail.com"; $email->Password = "Password franciccio@gmail.com";//per inviare da locale o SMTP *** FINE***************************************************************$email->IsHTML(true); //$email->FromName= $mittente_nome;$email->Subject = "Contatto da sito web";$email->From=$emailcontatto;$email->AddAddress("franciccio@gmail.com");$email->AddReplyTo($emailcontatto,"");$email->Body=$testo;//fine preparazione del corpo dell'email e allegato//invio l'emailif(!$email->Send()){ //errore di trasmissione echo "errore di trasmissione";}else{ //invio avvenuto echo "email inviata";}//fine if-else invio//..

<?php //....leggi e VERIFICHI i vari $_POST che vengono dal form$nome = ($_POST['name']);$emailcontatto = ($_POST['email']);$testo = ($_POST['message']);require "class.phpmailer.php";require "PHPMailerAutoload.php";$email = new PHPmailer();//e la instanzio, esmpio$email->SetLanguage('en','language/');//per inviare da locale o SMTP*** INIZIO*************************************************************$email->IsSMTP(); $email->Host = "smtp.gmail.com"; $email->SMTPAuth = true; $email->Username = "franciccio@gmail.com"; $email->Password = "Password franciccio@gmail.com";//per inviare da locale o SMTP *** FINE***************************************************************$email->IsHTML(true); //$email->FromName= $mittente_nome;$email->Subject = "Contatto da sito web";$email->From=$emailcontatto;$email->AddAddress("franciccio@gmail.com");$email->AddReplyTo($emailcontatto,"");$email->Body=$testo;//fine preparazione del corpo dell'email e allegato//invio l'emailif(!$email->Send()){ //errore di trasmissione echo "errore di trasmissione";}else{ //invio avvenuto echo "email inviata";}//fine if-else invio//.. ?>

<?php //....leggi e VERIFICHI i vari $_POST che vengono dal form$nome = ($_POST['name']);$emailcontatto = ($_POST['email']);$testo = ($_POST['message']);require "class.phpmailer.php";require "PHPMailerAutoload.php";$email = new PHPmailer();//e la instanzio, esmpio$email->SetLanguage('en','language/');//per inviare da locale o SMTP*** INIZIO*************************************************************$email->IsSMTP(); $email->Host = "smtp.gmail.com"; $email->SMTPAuth = true; $email->Username = "franciccio@gmail.com"; $email->Password = "Password franciccio@gmail.com";//per inviare da locale o SMTP *** FINE***************************************************************$email->IsHTML(true); //$email->FromName= $mittente_nome;$email->Subject = "Contatto da sito web";$email->From=$emailcontatto;$email->AddAddress("franciccio@gmail.com");$email->AddReplyTo($emailcontatto,"");$email->Body=$testo;//fine preparazione del corpo dell'email e allegato//invio l'emailif(!$email->Send()){ //errore di trasmissione echo "errore di trasmissione";}else{ //invio avvenuto echo "email inviata";}//fine if-else invio//.. ?>

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.