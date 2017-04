$query = mysql_query ( "SELECT * FROM post INNER JOIN users ON post.id_user = users.id_user INNER JOIN like1 ON users.id_user = like1.id_user ORDER BY post.id DESC" ) or die( 'Errore: ' . mysql_error ()); while( $risultato = mysql_fetch_array ( $query )) { $a = $risultato [ 'like12' ]; if( $a == 1 ) { $like = "dislike" ; } else { $like = "like" ; }

< input id = "like" type = "button" value = "'. $like .'" onclick = "like(' . $risultato [ " id " ] . ' );" />