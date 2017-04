SELECT Negozi.Denominazione AS Negozi_Denominazione, Settori.Denominazione AS Settori_Denominazione, [Grandi Attrezzature].ID AS [Grandi Attrezzature_ID], [Grandi Attrezzature].Articolo, [Grandi Attrezzature].Descrizione, [Grandi Attrezzature].Produttore, [Grandi Attrezzature].Modello, [Grandi Attrezzature].Allegati, [Grandi Attrezzature].Prezzo

FROM (Settori INNER JOIN (Negozi INNER JOIN [Relazione Negozio/Settore] ON Negozi.[ID] = [Relazione Negozio/Settore].[ID Negozio]) ON Settori.[ID] = [Relazione Negozio/Settore].[ID Settore]) INNER JOIN ([Grandi Attrezzature] INNER JOIN [Relazione Settore/Grandi Attrezzarture] ON [Grandi Attrezzature].[ID] = [Relazione Settore/Grandi Attrezzarture].[ID Grande Attrezzatura]) ON Settori.[ID] = [Relazione Settore/Grandi Attrezzarture].[ID Settore]