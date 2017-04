codice:

//setto lo stato $stato = 1; //setto i giri massimi da fare $giriMacchinaTotali = 25; $giriMacchinaEffettuati = 1; //setto la posizione di default $posizione = "sx"; while ( $stato == 1 && $giriMacchinaEffettuati <= $giriMacchinaTotali ) { $posizione = muoviMacchina( $posizione, $giriMacchinaEffettuati ); $giriMacchinaEffettuati++; } function muoviMacchina ( $posizione, $giriMacchinaEffettuati ) { $fineCorsa = 0; if ( $posizione == "sx" ) { while ( $fineCorsa == 0 ) { print "$giriMacchinaEffettuati - muovo a dx<br/>"; $fineCorsa = 1; } } if ( $posizione == "dx" ) { while ( $fineCorsa == 0 ) { print "$giriMacchinaEffettuati - muovo a sx<br/>"; $fineCorsa = 1; } } if ( $posizione == "sx" ) { $posizioneCorrente = "dx"; } else { $posizioneCorrente = "sx"; } $posizione = $posizioneCorrente; return($posizione); }