Discussione: INSERT INTO duplica i record che inserisco

codice:

Imports Microsoft.VisualBasic Imports System.Data.OleDb Partial Class Newsletter Inherits System.Web.UI.Page Public Sub loginok_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles loginok.Click Dim provider As String Dim dataFile As String Dim connString As String Dim myConnection As Data.OleDb.OleDbConnection = New Data.OleDb.OleDbConnection provider = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" dataFile = "C:\inetpub\wwwroot\www.sito.com\Database\data.accdb" connString = provider & dataFile myConnection.ConnectionString = connString myConnection.Open() Dim str As String str = "INSERT INTO Newsletter ([Nome], [Indirizzo]) VALUES (?, ?)" Dim cmd As Data.OleDb.OleDbCommand = New Data.OleDb.OleDbCommand(str, myConnection) cmd.Parameters.Add(New Data.OleDb.OleDbParameter("Nome", CType(nome.Text, String))) cmd.Parameters.Add(New Data.OleDb.OleDbParameter("Indirizzo", CType(email.Text, String))) Try cmd.ExecuteNonQuery() myConnection.Close() 'nome.Clear() 'email.Clear() Catch ex As Exception End Try End Sub End Class