Discussione: Jquery radio

nella fase di checkout di questo sito devo risolvere una condizione che non può essere accettata ossia il Ritiro in sede + Pagamento alla consegna.

Per questo motivo se un utente seleziona Pagamento alla consegna Ritiro deve essere disabilitato e viceversa se viene selezionato Ritiro il Pagamento alla consegna deve essere disabilitato..

Per vedere la pagina checkout con la "problematica" esposta potete aggiungere a carrello il seguente prodotto

Ho iniziato ad abbozzare un codice del genere che non so come