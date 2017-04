Discussione: [Oracle] Problema valore ritorno funzione

codice:

CREATE OR REPLACE FUNCTION FN_B2B_TROVA_ARTICOLO_CODICE_DEL_FORNITORE ( DITTA_IN IN CHAR, MODELLOIN IN CHAR ) RETURN CHAR IS VAL CHAR(30); BEGIN SELECT UNIQUE TRIM(MS.SINONIMO) INTO VAL FROM MAT_SINONIMI MS INNER JOIN MAT_ANAG MA ON MA.NPAM = MS.NPAM WHERE MS.DITMAT = 'XXL' AND MS.FVL = ' ' AND MS.DESCR96 = ' ' AND MS.TIPO = 'E' AND MA.DITMAT = 'XXL' AND MS.FVL = ' ' AND SUBSTR(MA.CODINT, 0, 8) = MODELLOIN; RETURN(VAL); EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN VAL := ' '; RETURN(VAL); END FN_B2B_TROVA_ARTICOLO_CODICE_DEL_FORNITORE;