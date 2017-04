codice:

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <string.h> int main () { int i = 0 , num_arabo = 0 , j = 0 ; char numero_romano [ 8 ]; printf ( "Inserire numero romano

" ); scanf ( "%s" , numero_romano ); while ( numero_romano [ j ]!= '\0' , j ++) switch ( numero_romano [ j ]) { case 'I' : numero_romano [ j ]= 1 ; break ; case 'V' : numero_romano [ j ]= 5 ; break ; case 'X' : numero_romano [ j ]= 10 ; break ; case 'L' : numero_romano [ j ]= 50 ; break ; case 'C' : numero_romano [ j ]= 100 ; break ; case 'D' : numero_romano [ j ]= 500 ; break ; case 'M' : numero_romano [ j ]= 1000 ; break ; } i = 0 ; while ( numero_romano [ i ]!= '\0' ) { if (( numero_romano [ i + 1 ]< numero_romano [ i ])|| i == j ) num_arabo = num_arabo + numero_romano [ i ]; else num_arabo = num_arabo - numero_romano [ i ]; } printf ( "%d

" , num_arabo ); system ( "PAUSE

" ); return 0 ; }