codice:

#include <iostream> using namespace std; int main (int argc, char *argv[]) { char quit; quit = '\0'; while (quit != 'q') { cout << "Hello ! This is a console app." << endl; cout << "To create a console, go to Project Options and select" << endl; cout << "\'Win32 Console\'." << endl; cout << "Press q to quit " << endl; cin >> quit; } return 0; }