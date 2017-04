Originariamente inviata da willy94 Originariamente inviata da

Si scusa, forse non mi sono espresso bene. Diciamo che non tutti conoscono l'sql, giusto? Soprattutto la segretaria quando va ad interrogare il db. Allora vorre creare un'interfaccia grafica per accedere ai dati tramite semplici comandi intuitivi. Un front end.