codice HTML:

<body> <script src= "../lib/soda-js.bundle.js" > </script> <script> var consumer = new soda.Consumer('dati.lombardia.it'); consumer.query() .withDataset('mmyz-duph') .limit(100) .where({ localita : "Suzzara" }) .getRows() .on('success', function(rows) { console.log(rows); alert('Ok'); }) .on('error', function(error) { console.error(error); alert('Ci sono problemi'); }); var righe = consumer.query() .withDataset('mmyz-duph') .limit(100) .where({ localita : "Suzzara" }) .getRows(); /* --- Don't work! --- for (item in righe) { document.write("Email: "); document.write(item.email); document.write(' <br> '); }; */ document.write(' <br> '); document.write('Ho finito di elaborare i dati'); </script> </body>