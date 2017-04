Discussione: Aggiungere oggetti ad un oggetto

codice:

var clfo = $('#utenti').val(); var data = $('#data').val(); if (clfo != '*' && is.not.empty(data)) { var obj = new Object(); for (var i = 0; i < 10; i++) { var tmpObj = new Object(); var prodotti = $('#prodotti_' + i).val(); var qta = parseFloat($('#qta_' + i).val()); var costoUni = parseFloat($('#costo_uni_' + i).val()); var margine = parseFloat($('#margine_' + i).val()); if (is.not.nan(qta) && is.not.nan(costoUni) && is.not.nan(margine)) { var prUni = costoUni + (costoUni / 100 * margine); var costoTot = costoUni * qta; var deltaUni = prUni - costoUni; var deltaTot = deltaUni * qta; tmpObj.clfo = clfo; tmpObj.data = data; tmpObj.prodotti = prodotti; tmpObj.qta = qta; tmpObj.costoUni = costoUni; tmpObj.margine = margine; obj.push(tmpObj); // --> ERRORE } } var json = JSON.stringify(obj); console.log(json); }