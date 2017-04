Discussione: Problema menu a comparsa

Salve a tutti, sto cercando di creare un sito... vorrei creare un menu laterale a comparsa. Cerco di spiegarmi meglio. Il "menù" se cosi si può chiamare deve essere composto da 3 sezione che inizialmente faccia comparire solo una piccola immagine e una volta che il mouse è sopra spunta fuori facendo vedere cosa c'è scritto dentro. Le 3 sezioni devono essere indipendenti una dall'altra, quindi se il mouse è su "sezione2" comparirà fuori solo la sezione 2 e non la 1 e la 3. Per farmi capire meglio questo tipo di menu laterale a comparsa è presente in un noto forum sul circuito di forumcommunity ma non saprei se posso linkarlo. Avrei bisogno di un aiuto perchè sinceramente non saprei da dove cominciare in quanto non sono molto pratico di linguaggi html/css/php. Spero possiate aiutarmi. Grazie in anticipo!