Dovrei comprare una IP CAM ma ho un dubbio che mi trattiene e mi spiego. Prima di questa avevo una normale web cam philips che, tramite il suo SW, mi inviava ad intervalli regolari di un minuto (tempo a mia scelta ovviamente) una foto via FTP ad un determinato server. Ora vorrei fare la stessa cosa con una IP CAM appunto ma non sono sicuro di poter avere la stessa funzione nel senso che mi sembra di aver capito che inviano sì le foto ma solo col motion detection quindi solo al rilevamento di un movimento. In definitiva a me serve impostare l'invio di una foto ogni minuto indipendentemente dal movimento. E' possibile? Ed eventualmente con quale tipo di CAM da esterno (sotto i 70/80 EU) o se vanno bene tutte ma con un SW specifico e compatibile?