Discussione: Curiosità per query UPDATE e variabili

$this

' WHERE id='

$sql = "UPDATE amministratori SET nomecompleto=' $nome ' WHERE id=' $id '" ; mysql_query ( $sql , $this -> conn );

$sql = "UPDATE amministratori SET nomecompleto=' $nome ' WHERE id=' $id '" ; mysql_query ( $sql , $this -> conn );

$this

WHERE id=

$sql2 = "UPDATE utenti SET visualizza= $display WHERE id= $idUtente " ; mysql_query ( $sql2 , $this -> conn );

$sql2 = "UPDATE utenti SET visualizza= $display WHERE id= $idUtente " ; mysql_query ( $sql2 , $this -> conn );

Curiositā per query UPDATE e variabili

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.