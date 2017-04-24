ciao!
in sostanza hp questa query funzionante:
ora dovrei fare una modifica in cui il valore dello sconto cambia a seconda di una select.
codice:
UPDATE
MOV_MAG_DETT MOV
SET
MOV.PREZZO = FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.PRZDIVISA = FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.IMPORTO = MOV.QUANTI * FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.IMPDIVISA = MOV.QUANTI * FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.SCONTO1 = ?,
MOV.TSTP_MOD = SYSDATE,
MOV.OPR = 'SQL'
WHERE
MOV.DITTA = 'XXL'
AND MOV.FVL = ' '
AND MOV.NUMERAT = ?
AND MOV.PERIODO = ?
AND MOV.NUM = ?
AND MOV.SERIE = '01'
una cosa del tipo:
si può fare una cosa del genere??
codice:
UPDATE
MOV_MAG_DETT MOV
SET
MOV.PREZZO = FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.PRZDIVISA = FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.IMPORTO = MOV.QUANTI * FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.IMPDIVISA = MOV.QUANTI * FN_FSH_TROVA_PREZZO(MOV.DITTA, MOV.NPAM, 'OF', '1616', ?, '01', MOV.DATDOC),
MOV.SCONTO1 = (SE LA SELECT DA C LO SCONTO È 20; SE LA SELECT DA K LO SCONTO È 30),
MOV.TSTP_MOD = SYSDATE,
MOV.OPR = 'SQL'
WHERE
MOV.DITTA = 'XXL'
AND MOV.FVL = ' '
AND MOV.NUMERAT = ?
AND MOV.PERIODO = ?
AND MOV.NUM = ?
AND MOV.SERIE = '01'