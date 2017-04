Salve a tutti, ho appena terminato un corso di html e sto provando a realizzare un sito perla mia associazione.



Sto cercando di imparare ad usare PHP perche' indispensabile per gestire un minimo di dati, ma mi rendo conto che sono davvero all'ABC.



Oggi ho avuto un problema assurdo, e dopo più di quattro ore di tentativi ho gettato la spugna.



E' successo questo, ho trasferito il sito sul server remoto (gratuito) e uno script che funziona perfettamente in locale in remoto ha un comportamento assurdo.



Non genera errori, semplicemente non funziona.



Mi spiego meglio.



Questo e' lo script :













// se POST ha funzionato allora :









$pass e' creata dal POST

$email e' creata dal post







$password = hash('sha256', $pass);

$res=mysql_query("SELECT userId, userNome, userPass, userLevel FROM Users WHERE userEmail='$email'");



$row=mysql_fetch_array($res);

$count = mysql_num_rows($res);







if( $count == 1 && $row['userPass']==$password ) {$_SESSION['user'] = $row['userId'];

$livello = $row['userLevel'];

$utente = $row['userId'];

$Nome =$row['userNome'];







}





else {





arriva qui che dovrebbe significare che al query non ha

trovato l'utente.

}



Utilizzando echo e exit, ho controllato ed i valori di $password e $email sono esattamente ugualia quelli contenuti nel database.



Grazie per la cortese attenzione.



Mauro



p.s. questo e' il mio primo messaggio in assoluto in un Forum, se in qualche modo non mi sono attenuto alle regole di comportamento mi scuso e vi prego di segnalarmelo.





p.p.s. Lo script non frutto del mio 'ingegno' ho copiato di sana pianta, e leggendolo mi chiedo perche' chi l'ha scritto ha utilizzato :



WHERE userEmail='$email' e non WHERE userEmail="$email" and userPass="$password"

sicuramente esiste un motivo ..