In effetti un’icona viene visualizzata sullo schermo e il collegamento funziona, ma è un’icona generica, non la mia.

Avviare Chrome per Android e aprire la pagina web che si vuole salvare sulla schermata Home. Toccare il pulsante “Menu” e poi “aggiungi alla homescreen”. Dare un nome al collegamento.

Io pensavo che il browser leggesse queste istruzioni e mettesse un’icona sullo schermo prendendola all’indirizzo indicato. Invece no. Allora ho provato a seguire questi altri suggerimenti (da un’altra guida)

Su suggerimento di una guida trovata in Internet ho messo nell’Head di una pagina web scritta in Html5 e javascript queste due righe di istruzioni:

Come fare a mettere sullo schermo di uno smartphone una mia icona per richiamare una pagina web (un primo tentativo di creare una web app)?

Nonostante abbia cercato su internet non sono riuscito a trovare la soluzione al problema.

icone che non appaiono

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.