Discussione: [Windows 10] Schermata nera casuale dopo operazioni intensive

Visto che parli di operazioni intensive, surriscaldamento della CPU? Potrebbe accadere che il PC vada in protezione, ma senza spegnersi, mi è già capitato in passato. Togli il dissipatore dalla CPU, pulisci bene sia il dissipatore (anche dalla polvere) che la CPU, sostituisci la pasta termica e rimonta il tutto.

