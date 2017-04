Discussione: [C#] Ridimensionare immagini in un progetto console

codice:

namespace TestConsole { class Program { static void Main(string[] args) { } public void Resize(string imageFile, string outputFile, double scaleFactor) { using (var srcImage = Image.FromFile(imageFile)) { var newWidth = (int)(srcImage.Width * scaleFactor); var newHeight = (int)(srcImage.Height * scaleFactor); using (var newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight)) using (var graphics = Graphics.FromImage(newImage)) { graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias; graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic; graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality; graphics.DrawImage(srcImage, new Rectangle(0, 0, newWidth, newHeight)); newImage.Save(outputFile); } } } } }