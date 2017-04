Discussione: Problema ad seguire una funzione dentro classe VbCode

codice:

function YouTubeLink(CodiceVideo) YouTubeLink="nope" Nr1=InStr(CodiceVideo,"=") if Nr1=0 then Nr1=InStrRev(CodiceVideo,"/") if Nr1=0 then YouTubeLink="<b>Video in errore</b>" else CodiceVideo=Mid(CodiceVideo,Nr1+1) end if else CodiceVideo=Mid(CodiceVideo,Nr1+3) end if if YouTubeLink="nope" then Nr1=InStr(CodiceVideo,"&") if Nr1>0 then CodiceVideo=Mid(CodiceVideo,1,Nr1) end if YouTubeLink="<iframe width='480' height='300' src='https://www.youtube.com/embed/"&CodiceVideo&"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>" end if end function