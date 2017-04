<?





global $wpdb ;



$lettere = range ( 'A' , 'Z' );

foreach ( $lettere as $lett ){

//SELEZIONO I TERMINI DEL GLOSSARIO

$vociglossario = $wpdb -> get_results (

"

SELECT *

FROM avwp_posts

WHERE post_type= 'glossario'

AND post_title LIKE ' $lett %'

ORDER BY post_title

"

);



//CONTEGGIO I TERMINI DEL GLOSSARIO

$conteggio = $wpdb -> get_var (



"

SELECT COUNT(*)

FROM avwp_posts

WHERE post_type= 'glossario'

AND post_title LIKE ' $lett %'

ORDER BY post_title

"

);

//COSTRUZIONE ALFABETO

if( $conteggio != 0 ){

$links [] = "<a href=\"http://www.atuttascienza.altervista.org/blog/glossary# $lett \"> $lett </a>" ;

}

else{

$links []= "<span class=\"alfabeto_letter_inactive\"> $lett </span>" ;

}

}



$link_alfabeto = implode ( ' - ' , $links );

$alfabeto = "<div class=\"alfabeto\"> $link_alfabeto </div>" ;









foreach ( $lettere as $lett ){

//SELEZIONO I TERMINI DEL GLOSSARIO

$vociglossario = $wpdb -> get_results (

"

SELECT *

FROM avwp_posts

WHERE post_type= 'glossario'

AND post_title LIKE ' $lett %'

ORDER BY post_title

"

);



//CONTEGGIO I TERMINI DEL GLOSSARIO

$conteggio = $wpdb -> get_var (



"

SELECT COUNT(*)

FROM avwp_posts

WHERE post_type= 'glossario'

AND post_title LIKE ' $lett %'

ORDER BY post_title

"

);







//SVILUPPO I TERMINI PER LETTERA

if( $conteggio != 0 ){

echo $alfabeto ;

< a name = "<?echo $lett ;?>" ></ a >

<?

echo < strong > $lett </ strong ></ div > ";

foreach( $vociglossario as $voci ){

$titolo = $voci -> post_title ;

$descrizione = $voci -> post_content ;



echo " < div > $titolo </ div > ";

echo " < div > $descrizione </ div > ";

echo " < br > ";



}

}

}

?>