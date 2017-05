codice:

import java.util.*; public class CercaCarattereMain { /*Si realizzi una classe java che definisce: * a. il metodo conta che accetta in ingresso una stringa e un carattere e restituisce il numero * di occorrenze del carattere all'interno della stringa * b. il metodo main che legge da input una stringa e un numero intero n. invoca il * metodo conta passandogli la stringa letta da input e il carattere che si trova in posizione n * nella stringa stessa stampa a video un messaggio * stringa = pippo, n = 2 il numero di volte che compere p č 2 */ public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); System.out.println("Inserisci un frase: "); String f = in.nextLine(); System.out.println("Inserisci un intero: "); int n = in.nextInt(); int s = f.charAt('c'); System.out.println("Nome Stringa: " + f + "numero di volte cha compare il carattere: " + CercaCarattere.conta(f, (char)s)); } }