codice:

import java.util.*; public class CicloEs18 { public static void main(String[] args) { /*Si scriva un programma che simuli una palla che rimbalza calcolando la sua altezza da terra in cm per * ogni secondo a mano a mano che il tempo passa su un ororlogio simulato. Al tempo zero la palla * comincia ad altezza zero e ha una velocitā iniziale data dall'utente ( una velocitā iniziale di 300 cm * al secondo č una buona scelta). Dopo ogni secondo si cambi l'altezza aggiungendo la velocitā corrente; * quindi si sottragga 96 dalla velocitā. Se la nuova altezza č inferiore a 0, si moltiplichi altezza * e velocitā per -0.5 per simulare il rimbalzo. ci si fermi al quinto rimbalzo. l'output del programma * deve avere il formato seguente: * * inserisci la velocitā iniziale della palla: 300 * tempo: 0 altezza 0.0 * tempo: 1 altezza 300.0 * tempo: 2 altezza 504.0 * tempo: 3 altezza 621.0 * Rimbalzo! * tempo: 8 altezza 144.0 * .... * ... * */ Scanner tastiera = new Scanner(System.in); double n = 0, altezza = 0; System.out.println("Inserisci la velocitā iniziale della palla: "); n = tastiera.nextInt(); if(n >= 300){ for(int tempo = 0; tempo <= 7; tempo++){ altezza = altezza + n + 200; System.out.println("Tempo: " + tempo + " Altezza: " + altezza); } System.out.println("Rimbalzo!"); for(int tempo = 8; tempo <= 15; tempo++){ altezza = (altezza + n) - 0.5; System.out.println("Tempo: " + tempo + " Altezza: " + altezza); } } } }