Discussione: Recpero valore di una select

Codice PHP:

if (! $result = $connessione -> query ( "SELECT * FROM artisti ORDER BY nome" )) {

echo "Errore della query: " . $connessione -> error . "." ;

exit();

}else{

if( $result -> num_rows > 0 ) {

echo "<select name='artista' id='artista'><option value=''>Seleziona artista</option>" ;

while( $row = $result -> fetch_array ( MYSQLI_ASSOC ))

{

echo "<option value='" . $row [ 'idartista' ] . "'>" . $row [ 'nome' ] . "</option>" ;

}

echo "</select>" ;

$result -> close ();

}

}