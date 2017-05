Data type mismatch in criteria expression.

Pensavo fosse perché ci sono un paio di campi di tipo numerico; ho dunque fatto l' eccezione togliendo gli apici in quei campi; eseguendolo, però, il problema continua. E' possibile che sia dovuta a dei campi che anche se di tipo "Testo" su access sono, in realtà, delle stringhe numeriche?

Grazie a tutti.