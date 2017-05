codice:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { MembershipUser currentUser = Membership.GetUser(); Guid currentUserId = (Guid)currentUser.ProviderUserKey; string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; string querySql = "SELECT * FROM User_Profile WHERE UserID = @UserID"; using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection(connectionString)) { myConnection.Open(); SqlCommand myCommand = new SqlCommand(querySql, myConnection); myCommand.Parameters.AddWithValue("@UserId", currentUserId); //myCommand.ExecuteNonQuery(); SqlDataReader risultato = myCommand.ExecuteReader(); myConnection.Close(); } }