Programmatore web e applicazioni mobili iOS/Android, specializzato nella realizzazione di e-commerce, siti web, apps, grafica print/digitale, artwork e campagne marketing. 8 anni di esperienza nel settore informatico, marketing e design maturata in azienda ICT come responsabile dipartimento di sviluppo software.

Prezzi altamente concorrenziali, massima qualità e attenzione ai dettagli. Cura delle necessità progettuali, eventuale consulenza gratuita per migliorare i requisiti progettuali e velocità nella realizzazione e consegna. Progetti particolarmente complessi seguiranno il metodo Agile per un rapido sviluppo e gestione: test - feedback cliente - avanzamento fino alla consegna.