Discussione: Problema con query su Sql Server

codice:

public partial class Profile : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { MembershipUser currentUser = Membership.GetUser(); Guid currentUserId = (Guid)currentUser.ProviderUserKey; string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; string querySQL = "SELECT FirstName, LastName FROM User_Profile WHERE UserId =" + currentUserId ; SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString); SqlCommand cmd = new SqlCommand(querySQL, conn); cmd.Parameters.AddWithValue("@UserId", currentUserId); conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); Response.Write("Utente corrente: " + currentUserId.ToString()); } }