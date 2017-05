Discussione: [Python] Problema esecuzione comando e locazione file

codice: from subprocess import call import sys class ImportSql: def execImport(self, fileSql): try: call("mysql -u UTENTE -pPWD DB_NAME < " + fileSql) except BaseException as ex: print(fileSql) print(ex) sys.exit()

codice: from ImportSql import * if __name__ == '__main__': imp = ImportSql() imp.execImport('C:\\file.sql')