package atm.ats.com; import java.util.Scanner; import java.util.Arrays; public class ContaFamiglie { public static void main(String[] args) { /*Scrivere un programma in una classe contafamiglie che conti il numero di famiglie * il cui reddito è al di sotto di un certo valore. leggere un intero k da tastiera e in seguito * creare un array di valori double di dimensione k. leggere dalla tastiera k valori che rappresentano * i redditi delle famiglie e memorizzarli nell'array. trovare il più elevato tra questi redditi. * poi contare le famiglie il cui reddito è inferiore fino al 10% rispetto al reddito massimo. visualizzare * questo messaggio e i redditi di queste famiglie.*/ Scanner in = new Scanner(System.in); int k; double reddito = 0, max, min = 0; System.out.println("Inserisci dimensione k:"); k = in.nextInt(); double [] valori = new double[k]; for(int i = 0; i < k; i++){ System.out.println("Inserisco il " + i + " ° valore"); valori[i] = in.nextDouble(); //memorizzo nell'array i dati inseriti double } reddito = valori.length; // lunghezza dell'array max = valori[0]; // assegno la variabile max, al punto di partenza dell'array di 0 for(int i = 0; i < reddito - 1; i++){ // scorri fino all'ultimo if(valori[i] > max) //se nell'array che scorro è maggiore di max dal punto iniziale dell'array 0 max = valori[i]; } System.out.println("Il valore del reddito massimo: " + max); } }