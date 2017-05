codice:

/*Si vuole sviluppare un algoritmo di calcolo del centroide. L’algoritmo considera una scacchiera di 30x30 caselle e dispone a caso (usando la function rand) 50 oggetti (la posizione è una coppia di numeri interi). L’algoritmo deve visualizzare la scacchiera, mostrando un ‘ ’,per le caselle non occupate e mostrando una ‘X’ per le caselle occupate dagli oggetti. L’algoritmo determina il centroide dell’insieme dei 50 oggetti: il centroide è un punto della scacchiera che ha per ascissa l’intero più vicino alla media delle ascisse di tutti gli oggetti e per ordinata l’intero più vicino alla media delle ordinate di tutti gli oggetti. L’algoritmo deve visualizzare di nuovo la scacchiera, indicando, oltre alle caselle vuote e a quelle occupate, anche la posizione del centroide (indicandola con la lettera ‘C’). Infine, l’algoritmo calcola e visualizza la distanza di ognuno degli oggetti dal centroide, e determina e visualizza sia la minima distanza (indicando anche la posizione dell’oggetto a minima distanza) sia la massima distanza (indicando anche la posizione dell’oggetto a massima distanza). */ /* struct auto_S{int prova,float f, char c} automobile; int funzioneprfjborit(automobile variabile[90]){ scanf("%d",&variabile[0].prova); scanf("%c",&variabile[0].c); } */ #include <math.h> //LIBRERIA CONTENENTE LA FUNZIONE POW #include <stdio.h> //LIBRERIA CONTENETE LE FUNZIONI PRINTF/SCANF #include <stdlib.h> //LIBRERIA CONTENETE LA FUNZIONE RAND #include <time.h> //CONTIENE LA FUNZIONE CLOCK void distanze(int conti,int contj,int dim,int scacchiera[dim][dim],int xC,int yC,double dist[conti][contj]); int main () { //DICHIARAZIONE VARIABILI int dim=30; //DIMENSIONE SCACCHIERA - PUO' ESSERE MODIFICATO int numOggetti=50; //NUMERO MASSIMO DI OGGETTI - PUO' ESSERE MODIFICATO int scacchiera[dim][dim];//MATRICE CON UNA DIMENSIONE PRECEDENTEMENTE DEFINITA int i; //INDICE RIGA int j; //INDICE COLONNA double dist[numOggetti][numOggetti]; //VARIABILE PER LA DISTANZA DEGLI OGGETTI DAL CENTROIDE float maxdist=0; //VARIABILE CONTENENTE LA DISTANZA MASSIMA int imax,jmax; //INDICI PER LA POSIZIONE DELL'OGGETTO CON DISTANZA MASSIMA float mindist=dim; //VARIBILE CONTENENTE LA DISTANZA MINIMA int imin,jmin; //INDICI PER LA POSIZIONE DELL'OGGETTO CON DISTANZA MINIMA int conti=0,contj=0; //CONTA IL NUMERO DI OGGETTI/INDICI DEL VETTORE CONTENTE LE DISTANZE DEGLI OGGETTI int maxOggetti=numOggetti; //VARIABILE USATA PER IL RIEMPIMENTO DELLA MATRICE int xC=0; //ORDINATA DEL CENTROIDE int yC=0; //ASCISSA DEL CENTROIDE char onBox='X'; //CASELLA OCCUPATA - PUO' ESSERE MODIFICATO char offBox=' '; //CASELLA LIBERA - PUO' ESSERE MODIFICATO char centroide='C'; //CENTROIDE - PUO' ESSERE MODIFICATO srand(rand()+clock()+time(NULL)); //FUNZIONE PER LA GENERAZIONE DI OGGETTI CASUALI NELLA SCACCHIERA //RIEMPIMENTO SCACCHIERA for(i=0;i<dim;i++) for(j=0;j<dim;j++) scacchiera[i][j]=0; while(maxOggetti>0) { for(i=0;i<dim;i++) for(j=0;j<dim;j++) if((scacchiera[i][j]!=1) && (maxOggetti>0) && (rand()%1000==0)) { scacchiera[i][j]=1; maxOggetti=maxOggetti-1; } } //CALCOLO IL CENTROIDE for(i=0;i<dim;i++) for(j=0;j<dim;j++) if(scacchiera[i][j]) { xC+=j; yC+=i; } xC=xC/numOggetti; yC=yC/numOggetti; //VISUALIZZAZIONE DELLA SCACCHIERA SENZA IL CENTROIDE printf(" Scacchiera senza il centroide

"); printf("%c",201); //------------------------- for(i=0;i<dim;i++) // - printf("%c",205); //DISEGNA BORDO SUPERIORE - printf("%c",187); // - printf("

"); //------------------------- for(i=0;i<dim;i++) { printf("%c",186); //DISEGNA BORDO LATERALE SINISTRO for(j=0;j<dim;j++) { if(scacchiera[i][j]) printf("%c",onBox); else printf("%c",offBox); } printf("%c",186); //DISEGNA BORDO LATERALE DESTRO printf("

"); } printf("%c",200); //------------------------- for (i=0;i<dim;i++) // - printf("%c",205); //DISEGNA BORDO INFERIORE - printf("%c",188); // - printf("

"); //------------------------- //VISUALIZZAZIONE DELLA SCACCHIERA CON IL CENTROIDE printf("

Scacchiera con il centroide

"); printf("%c",201); //------------------------- for(i=0;i<dim;i++) // - printf("%c",205); //DISEGNA BORDO SUPERIORE - printf("%c",187); // - printf("

"); //------------------------- for(i=0;i<dim;i++) { printf("%c",186); //DISEGNA BORDO LATERALE SINISTRO for(j=0;j<dim;j++) { if((j==xC) && (i==yC)) printf("%c",centroide); else { if(scacchiera[i][j]) printf("%c",onBox); else printf("%c",offBox); } } printf("%c",186); //DISEGNA BORDO LATERALE DESTRO printf("

"); } printf("%c",200); //------------------------- for (i=0;i<dim;i++) // - printf("%c",205); //DISEGNA BORDO INFERIORE - printf("%c",188); // - printf("

"); //------------------------- //VISUALIZZAZIONE DISTANZE distanze(conti,contj,dim,scacchiera,xC,yC,dist); for(conti=0;conti<numOggetti;conti++) { for(contj=0;contj<numOggetti;contj++) { if(dist[conti][contj]>maxdist) { maxdist=dist[conti][contj]; imax=conti; jmax=contj; } else if(dist[conti][contj]<mindist) { mindist=dist[conti][contj]; imin=conti; jmin=contj; } } } printf("



Distanza massima/minima : %f[posizione %d,%d]/%.2f[posizione %d,%d]

",maxdist,imax,jmax,mindist,imin,jmin); } void distanze(int conti,int contj,int dim,int scacchiera[dim][dim],int xC,int yC,double dist[conti][contj]) { int i,j; //VISUALIZZAZIONE DISTANZE for(i=0;i<dim;i++) { for(j=0;j<dim;j++) { if(scacchiera[i][j]) { dist[conti][contj]=sqrt(pow((xC-i),2)+pow((yC-j),2)); //FORMULA DISTANZA DAL CENTROIDE conti++; contj++; printf("Oggetto N%c %d di posizione %d,%d distanza = %.2lf

",248,conti,i,j,dist[conti-1][contj-1]); } } } return; }