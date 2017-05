Discussione: Access to the path 'C:\Users\NomeUtente\Documents' permesso negato

var fbd = new FolderBrowserDialog() { Description = "Selezionare la cartella in cui si trovano le verifiche elettriche" }; fbd.SelectedPath = path; DialogResult result = fbd.ShowDialog(); if (result == DialogResult.OK && !string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath)) { dirInfo = new DirectoryInfo(fbd.SelectedPath); XmlDocument doc = new XmlDocument(); path = Path.Combine(Environment.ExpandEnvironmentVariables("%userprofile%"), "Documents", "Meneghini"); //MessageBox.Show(path); doc.Load(path + "\\configPath.xml"); XmlNode nodo = doc.DocumentElement.SelectSingleNode("/config/defaultFolder"); nodo.InnerText = dirInfo.FullName; doc.Save(@path); }