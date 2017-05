codice HTML:

iscr = "......" MailBody = iscr MailBody = Replace(MailBody, "[nome]", Nome, 1, -1, 1) .... .... set Mail = server.CreateObject("CDO.Message") set iConf = CreateObject("CDO.Configuration") Set Flds = iConf.Fields With Flds .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.xxxxxxx.it" .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = CdoSendUsingPort .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = cdoBasic .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "MAIL" .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "PASSWORD" .Update End With With Mail Set .Configuration = iConf .From = "MAIL" .To = EMail .Subject = OGGETTO .HTMLBody = MailBody .HTMLBodyPart.Charset = "utf-8" .Send end With set Mail=nothing