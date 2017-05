codice:

package Tris; import java.awt.EventQueue; import javax.swing.JFrame; import java.awt.BorderLayout; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.border.LineBorder; import java.awt.Color; import java.awt.GridLayout; import java.awt.event.ActionListener; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JOptionPane; import javax.swing.ImageIcon; import javax.swing.JButton; import java.awt.Font; import java.awt.event.ActionEvent; import javax.swing.SwingConstants; import javax.swing.JTextField; public class Tris_1 { private JFrame frame; private String inizio = "X"; private int contX = 0; private int contO = 0; private JLabel bottone1; private JLabel bottone2; private JLabel bottone3; private JLabel bottone4; private JLabel bottone5; private JLabel bottone6; private JLabel bottone7; private JLabel bottone8; private JLabel bottone9; private JTextField txtContX; private JTextField txtContO; /** * Launch the application. */ public static void main(String[] args) { EventQueue.invokeLater(new Runnable() { public void run() { try { Tris_1 window = new Tris_1(); window.frame.setVisible(true); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }); } /** * Create the application. */ public Tris_1() { initialize(); } private void Punteggio() { txtContX.setText(String.valueOf(contX++)); txtContO.setText(String.valueOf(contO++)); } private void Scelta() { if (inizio.equalsIgnoreCase("X")) //equalsIgnoreCase serve per fare un confronto non case-sensitive (non bada alle minuscole e alle maiuscole) { inizio = "O"; } else { inizio= "X"; } } private void Condizioni() { String b1 = bottone1.getText(); String b2 = bottone2.getText(); String b3 = bottone3.getText(); String b4 = bottone4.getText(); String b5 = bottone5.getText(); String b6 = bottone6.getText(); String b7 = bottone7.getText(); String b8 = bottone8.getText(); String b9 = bottone9.getText(); //COMBINAZIONI X - ORIZZONTALI if (b1 == ("X") && b2 == ("X") && b3 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } if (b4 == ("X") && b5 == ("X") && b6 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } if (b7 == ("X") && b8 == ("X") && b9 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } //COMBINAZIONI X - VERTICALI if (b1 == ("X") && b4 == ("X") && b7 == ("X")) { JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); contX++; Punteggio(); } if (b2 == ("X") && b5 == ("X") && b8 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } if (b3 == ("X") && b6 == ("X") && b9 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } //COMBINAZIONI X - DIAGONALI if (b1 == ("X") && b5 == ("X") && b9 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } if (b3 == ("X") && b5 == ("X") && b7 == ("X")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contX++; Punteggio(); } //COMBINAZIONI O - ORIZZONTALI if (b1 == ("O") && b2 == ("O") && b3 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } if (b4 == ("O") && b5 == ("O") && b6 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } if (b7 == ("O") && b8 == ("O") && b9 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } //COMBINAZIONI O - VERTICALI if (b1 == ("O") && b4 == ("O") && b7 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } if (b2 == ("O") && b5 == ("O") && b8 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } if (b3 == ("O") && b6 == ("O") && b9 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } //COMBINAZIONI O - DIAGONALI if (b1 == ("O") && b5 == ("O") && b9 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } if (b3 == ("O") && b5 == ("O") && b7 == ("O")) { ImageIcon icon = new ImageIcon("C:\\Users\\ruggiero\\workspace\\Tris_Progetto\\Icone\\vittoria.png"); JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Il giocatore X ha vinto!", "Vittoria!",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, icon); contO++; Punteggio(); } } /** * Initialize the contents of the frame. */ private void initialize() { frame = new JFrame(); frame.setBounds(100, 100, 1200, 600); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout(0, 0)); JPanel panel = new JPanel(); panel.setBorder(new LineBorder(new Color(0, 0, 0), 2)); frame.getContentPane().add(panel, BorderLayout.CENTER); panel.setLayout(new GridLayout(3, 5, 2, 2)); JPanel panel_1 = new JPanel(); panel_1.setBorder(new LineBorder(new Color(0, 0, 0), 2)); panel.add(panel_1); panel_1.setLayout(new BorderLayout(0, 0)); JButton bottone1 = new JButton(""); bottone1.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { bottone1.setText(inizio); if (inizio.equalsIgnoreCase("X")) { bottone1.setForeground(Color.BLUE); } else { bottone1.setForeground(Color.RED); } Scelta(); Condizioni(); } });