Discussione: operazioni su input clonati

Il codice funziona perfettamente, nel senso che duplica gli input al click su ".add-more", rimuove gli input al click su ".remove" ma non effettua la moltiplicazione sugli input clonati (funziona sugli input "iniziali").

ho necessità di duplicare degli input contenuti in un div nascosto con css (class="hide") e, una volta duplicati, devo effettuare delle operazioni: estrarre il valore con val(), fare una moltiplicazione e restituire il risultato ad un altro input.

