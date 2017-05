Discussione: Calcolare giorni lavorativi comprese tra due date

Buona sera, avrei bisogno di una grossa mano, in un modulo PDF ho bisogno di visualizzare in un campo che chiameremo "TotGiorni" un numero ricavato dall'intervallo di due campi data, che chiameremo "Dalgg" e "Algg", come da titolo i giorni sono lavorativi e si possono sviluppare in una settimana lavorativa di 5 gg o di 6 gg (Sabato incluso), in tutto questo per calcolare i giorni di effettivo lavoro sono da considerare anche le festività compresa il santo patrono e la pasqua (o meglio la pasquetta visto che la pasqua cade sempre di domenica), per farmi restituire i giorni effettivi tra due date ho usato questo script :