Discussione: Generare id univoco

if (

// Genera sempre un numero diverso in base della marcatura temporale e ai microsecondi trascorsi dall'ultimo secondo$id_strao_unico = time().microtime()*1000000; //1 query d'inserimento// INZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO

<?php$dato1 = trim ( $_POST [ 'dato1' ]); $dato2 = trim ( $_POST [ 'dato2' ]); $dato3 = trim ( $_POST [ 'dato3' ]); // Genera sempre un numero diverso in base della marcatura temporale e ai microsecondi trascorsi dall'ultimo secondo$id_strao_unico = time().microtime()*1000000; //1 query d'inserimento// INZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO if ( $condizione1 === "xx" ) { //2 query d'inserimento}if ($condizione2 === "yy") { //3 query d'inserimento} ?>

<?php$dato1 = trim ( $_POST [ 'dato1' ]); $dato2 = trim ( $_POST [ 'dato2' ]); $dato3 = trim ( $_POST [ 'dato3' ]); // Genera sempre un numero diverso in base della marcatura temporale e ai microsecondi trascorsi dall'ultimo secondo$id_strao_unico = time().microtime()*1000000; //1 query d'inserimento// INZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO if ( $condizione1 === "xx" ) { //2 query d'inserimento}if ($condizione2 === "yy") { //3 query d'inserimento} ?>

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.