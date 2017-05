Discussione: Alle prime armi: Undefined variable

codice:

<?php $author = $_GET['author']; $author = filter_var($author, FILTER_SANITIZE_STRING); $authors = [ 'Stephen King' => 'Stephen Edwin King (Portland, 21 settembre 1947) è uno scrittore e sceneggiatore statunitense', 'Arthur Conan Doyle' => 'Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 – Crowborough, 7 luglio 1930) è stato uno scrittore scozzese', 'Agatha Christie' => 'Dame Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan, nota come Agatha Christie (Torquay, 15 settembre 1890[1] – Wallingford, 12 gennaio 1976), è stata una scrittrice britannica.' ]; if (!in_array($author, array_keys($authors))) { $error = 'Autore non trovato'; } else { $result = $authors[$author]; } ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Risultati di ricerca per: <?php echo $author ?></h1> <!-- <?php if ($error): ?> <p style="color: red"><?php echo $error ?></p> <?php else: ?> <p><?php echo $result ?></p> <?php endif ?> --> <?php if ($error) { echo "<p style=\"color: red\">$error</p>"; } else { echo $result; } ?> </body> </html>