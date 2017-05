Codice PHP:



@- webkit - keyframes 'pulse' { from { }

to { - webkit - transform : translate ( 1650px ,- 500px );}}



. pulsedbox { position : absolute ; top : 300px ; left : - 150px ; width : 100px ; height : 100px ; background - color : red ;- webkit - animation - name : pulse ;- webkit - animation - duration : 10s ;

}



< div style = "background-color: orange; width: 1200px; height: 500px; position: relative" > < div class= "pulsedbox" > </ div > </ div >