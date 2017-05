codice:

$ ( document ). ready ( function () { var myArr = []; $ . ajax ({ type : "GET" , url : "insee.xml" , // change to full path of file on server dataType : "xml" , success : parseXml , complete : setupAC , failure : function ( data ) { alert ( "XML File could not be found" ); } }); function parseXml ( xml ) { //find every query value $ ( xml ). find ( "ROW" ). each ( function () { var COMLIB = $ ( this ). attr ( "COMLIB" ) var CODPOS = $ ( this ). attr ( "CODPOS" ) myArr . push ( COMLIB ); }); } function setupAC () { $ ( "input#searchBox" ). autocomplete ({ source : myArr , minLength : 3 , select : function ( event , ui ) { $ ( "input#searchBox" ). val ( ui . item . value ); } }); } });