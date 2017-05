codice:

def alreadyPsExist(fileName): pids = [pid for pid in os.listdir("/proc") if pid.isdigit()] find = 0 for pid in pids: try: if fileName in (open(os.path.join("/proc", pid, "cmdline"), "rb").read()).strip(): if find >= 2: return True find += 1 except IOError: # proc has already terminated continue return False if libs.Common.alreadyPsExist(__file__): ErrorBox("The software is already running.") sys.exit(0)