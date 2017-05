Discussione: Problema Programma assembly

codice:

" sottostringa1: .asciiz "uno" sottostringa2: .asciiz "due" sottostringa3: .asciiz "nove" sottostringa4: .asciiz "?" buffer: .space 100 nuovastringa: .space 100 .text .globl main main: li $v0, 4 la $a0, stringa syscall li $t0, 0 #indice della stringa li $t1, 0 #indice della sottostringa1 li $t2, 0 #indice della sottostringa2 li $t3, 0 #indice della sottostringa3 li $t4, 0 #indice della sottostringa4 li $t5, 0 #indice in cui si sono trovate le sottostringhe #cerchiamo le sottostringhe cerca: lb $s1, sottostringa1($t1) #carattere corrente della sottostringa1 lb $s2, sottostringa2($t2) #carattere corrente della sottostringa2 lb $s3, sottostringa3($t3) #carattere corrente della sottostringa3 lb $s4, sottostringa3($t4) #carattere corrente della sottostringa4 beqz $s1, trovata #abbiamo trovato la sottostringa1 (beq=salta se sono uguali) beqz $s2, trovata #abbiamo trovato la sottostringa2 beqz $s3, trovata #abbiamo trovato la sottostringa3 lb $s0, stringa($t0) #carattere corrente della stringa beqz $s0, fine #termina se la stringa è finita bne $s0, $s1, diversa #se i due caratteri sono diversi dobbiamo ricominciare la ricerca bne $s0, $s2, diversa bne $s0, $s3, diversa addi $t0, 1 #se i due caratteri sono uguali passiamo al prossimo carattere addi $t1, 1 addi $t2, 1 addi $t3, 1 b cerca syscall diversa: addi $t5, 1 #proviamo a cercare la stringa un carattere più avanti move $t5, $t0 li $t1, 0 li $t2, 0 li $t3, 0 syscall #in $t5 abbiamo la posizione del primo carattere della sottostringa #in $t0 abbiamo la posizione del primo carattere che la segue trovata: li $t6, 0 #ci serve un indice nella stringa li $t7, 0 #indice da cambiare syscall rimpiazza: lb $s0, stringa ($t5) #in $t5 ho l’indice del primo carattere che segue la stringa trovata loop: bne $t0, $t1, else #if($t0(i)==$t1) continua li $t0,1 bne $t0, $t2, else #if($t0(i)==$t2) continua li $t0, 2 bne $t0, $t3, else #if($t0(i)==$t3) continua li $t0, 9 add $t0, $t0, 1 j loop else: add $t0, $zero, $t4 beqz $s0, fine #se la stringa è finita esco sb $s0, nuovastringa ($s5) #altrimenti copio il carattere addi $s5, 1 #avanzo di 1 addi $t5, 1 syscall fine: li $v0, 10 syscall